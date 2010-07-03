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05:42

СК проведет опрос пограничников, пострадавших при нападении браконьеров из КНДР

происшествия

05:42

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Следственный комитет в четверг, 19 сентября, планирует провести опрос сотрудников Пограничного управления по Приморскому краю, пострадавших при нападении северокорейских браконьеров. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Сегодня планируется опрос потерпевших. Они находятся удовлетворительном состоянии", – сказала собеседница агентства.

Сообщается, что все потерпевшие находятся в госпитале Владивостока. Следователи планируют продолжить сбор доказательственной базы. Были назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ по Приморскому краю оказались ранены при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Сейчас состояние всех пограничников оценивается как стабильное.

В МИД РФ призвали КНДР не допустить повторения подобного инцидента. По фактам происшествия возбуждено уголовное дело.

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происшествия

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