Движение затруднено на улице Борисовские пруды из-за ДТП с 4 автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на улице Борисовские пруды столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии затруднено движение транспорта по направлению в центр, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, ДТП произошло в районе дома 31А.

"Затруднено движение по улице Борисовские пруды в центр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека. Водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.