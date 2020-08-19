На машину Ефремова могли повлиять "электрические сгустки" – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Свидетель со стороны защиты Михаила Ефремова, эксперт-консультант по ДТП Юрий Фиалко допустил, что на машину артиста перед аварией могли повлиять лазеры или "энергетические сгустки". Об этом говорится в его отзыве, озвученном в Пресненском районном суде.

По слова эксперта, оборудование транспортного средства Ефремова могло быть повреждено сторонними факторами. "Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта", – делится Фиалко. В частности, он не исключает, что надо проверить, где и когда ремонтировали Jeep Grand Cherokee артиста.

Ко всему прочему, эксперт отметил, что на аварию могли повлиять управление через спутник, ослепление лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования, хакеры.

Фиалко также ответил, что получить информацию об "электронных сгустках", упомянутых в отзыве, можно в организации "Космопоиск".

Авария с Ефремовым произошла 8 июня в столице. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, в результате чего водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Столичный суд отправил Ефремова под домашний арест. Его обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

19 августа началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль.

Ранее была названа причина госпитализации Ефремова. При обследовании у него диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких, а также астму, говорится в документе.