Получивший ранение в ходе протестов в Бресте мужчина умер – СМИ

Фото: телеграм-канал "Hue"

В Белоруссии скончался 43-летний Геннадий Шутов, который 11 августа был ранен во время протестов в Бресте. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на его родственников.

По данным издания, житель Бреста скончался в военном госпитале Минска. По предварительным данным, мужчина во время протестных акций получил огнестрельное ранение в голову.

Ранее министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в местных больницах находятся 150 пострадавших в ходе протестов. При этом в ведомстве отметили, что в медицинские учреждения за прошедшие сутки новых пациентов не поступало.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.

