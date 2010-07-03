Россиянка погибла в ДТП с паломниками в Саудовской Аравии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В ДТП с автобусом, в котором следовали возвращающиеся с хаджа в Мекку паломники, погибла россиянка, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Саудовской Аравии.

Авария произошла 19 августа около 16:00 на западной окраине Эр-Рияда. По предварительным данным, у автобуса спустило заднее колесо. Когда его заменяли, в заднюю часть транспортного средства въехала следовавшая за ним в попутном направлении фура. Последняя скрылась с места происшествия.

Известно, что в автобусе находились паломники из Дагестана. В результате одна женщина погибла на месте, двоих госпитализировали.

В российском посольстве окажут всю консульскую помощь госпитализированным для их возвращения в Махачкалу, а также окажут содействие при оформлении документов погибшей.

Накануне на шоссе Энтузиастов туристический автобус въехал в опору светофора. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. Департамент здравоохранения города уточнил, что пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы. 10 пассажиров получили помощь амбулаторно.

