Россиянка погибла в ДТП с паломниками в Саудовской Аравии

В ДТП с автобусом, в котором следовали возвращающиеся с хаджа в Мекку паломники, погибла россиянка, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Саудовской Аравии.
Авария произошла 19 августа около 16:00 на западной окраине Эр-Рияда. По предварительным данным, у автобуса спустило заднее колесо. Когда его заменяли, в заднюю часть транспортного средства въехала следовавшая за ним в попутном направлении фура. Последняя скрылась с места происшествия.
Известно, что в автобусе находились паломники из Дагестана. В результате одна женщина погибла на месте, двоих госпитализировали.
В российском посольстве окажут всю консульскую помощь госпитализированным для их возвращения в Махачкалу, а также окажут содействие при оформлении документов погибшей.
Накануне на шоссе Энтузиастов туристический автобус въехал в опору светофора. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. Департамент здравоохранения города уточнил, что пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы. 10 пассажиров получили помощь амбулаторно.
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