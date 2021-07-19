Пострадавшую в ДТП на улице Авиаторов девочку выписали из больницы

15:43
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Москвы
9-месячную девочку, пострадавшую в ДТП на улице Авиаторов в столице, выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"С девочкой все хорошо, нас выписали. Следим за ее состоянием", – рассказала мама ребенка.
По словам женщины, тяжело приходится ее брату, у которого в ДТП погиб единственный ребенок. Она также добавила, что бабушка девочки, которая переходила дорогу вместе с остальными, пришла в себя, насколько это возможно.
Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.
Основной удар от наезда приняли на себя дети. Двое из них от полученных травм позже скончались.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест.
Жители Солнцева несут цветы к месту аварии, в которой погибли дети
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