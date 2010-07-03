Транспортная прокуратура проведет проверку после ЧП в Шереметьеве

Фото: СК РФ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево с воздушным судном авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Борт авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в Ереван 19 июля в 00:55, однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.

Сотрудники аэропорта отмечали, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.

В настоящий момент на место ЧП выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

Резервный борт вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. Директор по связям с общественностью аэропорта заявила, что два пассажира из 28 отказавшихся от полета были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента. В данный момент Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

