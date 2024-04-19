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Ракетную опасность отменили в Белгороде и пригороде
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности, ранее запущенного в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – сообщил он.
Сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде и Белгородском районе вечером 18 апреля.
До этого ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО уничтожила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.
Из-за ночного обстрела ВСУ пострадали два человека.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ