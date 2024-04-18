Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сирена ракетной опасности включена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", – призвал губернатор.

Гладков также попросил жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.

Из-за ночного обстрела ВСУ пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.