Мужчина украл у бывшей возлюбленной украшения на миллион рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы мужчина украл у бывшей возлюбленной ювелирные украшения на крупную сумму. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Пара жила в доме на 2-й Черногрязской улице. В министерстве рассказали, что мужчина похитил драгоценности в момент, когда съезжал из квартиры после расставания с девушкой.

По словам потерпевшей, стоимость ущерба превышает один миллион рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в поселении Первомайском в ТиНАО. Неизвестный пробрался в частный дом и похитил 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, а также золотые украшения.

