Почти 85% заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 85% заболевших COVID-19 в Москве – люди младше 65 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"44% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 5% среди заболевших – дети.

Известно, что все зараженные пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в России провели более 1,9 миллиона тестов на выявление коронавируса. За последние сутки в стране протестировали 117,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением в РФ остаются 132 тысячи человек.

Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.

За последние сутки в России было выявлено 6060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, большинство новых заболевших в Москве – 3570. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.