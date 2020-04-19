Почти 85% заболевших младше 65 лет

11:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 85% заболевших COVID-19 в Москве – люди младше 65 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"44% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них – старше 80 лет", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что 5% среди заболевших – дети.
Известно, что все зараженные пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что в России провели более 1,9 миллиона тестов на выявление коронавируса. За последние сутки в стране протестировали 117,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением в РФ остаются 132 тысячи человек.
Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.
За последние сутки в России было выявлено 6060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, большинство новых заболевших в Москве – 3570. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
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