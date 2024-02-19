В Минобороны РФ рассказали, чем ВСУ отравили Пасечника

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Херсонской области Владимира Сальдо – рицином. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, украинская армия использует токсины не только в ходе военных действий, но и для проведения терактов. Он напомнил, что в августе 2022 года Сальдо госпитализировали с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, добавил Кириллов.

Пасечник же отравился фенольными соединениями 5 декабря 2023 года, сказал Кириллов и уточнил, что известны и другие случаи покушений на высокопоставленных должностных лиц, расследования по ним продолжаются.

О совей госпитализации Сальдо сообщил 5 августа 2022 года. По его словам, настаивать на немедленном медобследовании стал министр здравоохранения региона после очередного совещания с правительством.

Позже СМИ писали, что Сальдо находился в медикаментозной коме, однако эту информацию опровергли власти Херсонской области и отметили, что такие слухи являются прямым участием в конфликте на стороне врага.

Также главу региона планировали перевезти в Москву в НИИ Склифосовского в связи с состоянием здоровья.

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