Главу Херсонской ВГА Сальдо привезут на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо планируют перевезти в Москву в НИИ Склифосовского в связи с состоянием здоровья. Об этом администрация региона сообщила в своем телеграм-канале.
"По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", – отмечается в публикации ведомства.
Борт с главой ВГА отправится из Симферополя.
Ранее о госпитализации сообщил сам Сальдо. По его словам, настаивать на немедленном медицинском обследовании стал министр здравоохранения региона после очередного совещания с правительством.
Политик также отметил, что теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
Позднее в СМИ распространилась информация о том, что Сальдо находится в медикаментозной коме. Также сообщалось, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Однако власти Херсонской области опровергли эти сведения, отметив, что подобные слухи – это прямое участие в войне на стороне врага.
По словам замглавы администрации Кирилла Стремоусова, болезнь Сальдо – это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев.
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