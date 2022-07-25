Врачи-токсикологи начали работать в центре критических состояний скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи-токсикологи начали круглосуточно работать в центре критических состояний станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Специалисты проконсультируют не только стационары и бригады скорой помощи, но и москвичей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что центр был открыт в январе текущего года. Он является своеобразной диспетчерской для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии и бригадам скорой помощи. С начала работы центра уже было проведено 1,6 тысячи консультаций.
"Теперь здесь начали в круглосуточном режиме консультировать врачи еще одного направления – токсикологии. При этом консультации могут получить не только медики: если обратиться по номеру 103 с вопросом о возможном отравлении, когда нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, фельдшеры переведут обращение на врача-токсиколога для дополнительной консультации", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Консультанты дежурят круглосуточно по месту основной работы. Их рабочие места оснащены специальным программным обеспечением "Удаленный помощник".
Для его использования медик, находящийся рядом с пациентом, надевает специальный шлем дополненной реальности, создающий эффект присутствия для консультанта. Если в больнице отсутствует возможность технической связи с консультантами центра, то выезжает бригада скорой помощи.
Планируется, что в будущем в центр внедрят автоматический мониторинг состояния пациентов, находящихся в реанимации.
Также в перспективе на базе центра планируется развернуть штаб управления экстренными консультативными бригадами анестезиологии и реанимации.
Ранее в Москве принял первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи медкомплекса в Коммунарке. Отделение обустроили в новом поликлиническом корпусе медучреждения, который возвели в конце 2021 года.
Прием там ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты. Дневной стационар рассчитан на 24 койки и оснащен современным оборудованием.
В Москве с 2019 года действует новый стандарт онкопомощи. Акцент сделан на раннее выявление рака и всестороннюю поддержку пациентов. При малейшем подозрении на онкологию человека направляют в один из восьми специальных центров.
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