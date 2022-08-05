Главу Херсонской ВГА ввели в медикаментозную кому – СМИ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в настоящее время находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в администрации региона.

По словам собеседника агентства, врачи оценивают состояние Сальдо как средней тяжести.

О госпитализации ранее сообщил сам Сальдо. По его словам, настаивать на немедленном медицинском обследовании стал министр здравоохранения региона после очередного совещания с правительством. После осмотра Сальдо госпитализировали.

Политик также сообщил, что теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

