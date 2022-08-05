Власти Херсонской области опровергли сообщения о коме Сальдо

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Власти Херсонской области опровергли информацию о том, что глава администрации региона Владимир Сальдо пребывает в коме. С заявлением выступил замглавы Кирилл Стремоусов. Свое видеообращение с призывом не верить подобным слухам он выложил в телеграм-канале.
"Слухи о коме Владимира Сальдо – это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо – это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных", – добавил Стремоусов в публикации под видео.
Кроме того, по его словам, администрация продолжает работу в штатном режиме.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Также сообщалось, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
До этого о госпитализации сообщил сам Сальдо. По его словам, настаивать на немедленном медицинском обследовании стал министр здравоохранения региона после очередного совещания с правительством.
Политик также отметил, что теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
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