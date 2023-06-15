Сальдо сообщил о покушении на него 9 июня с использованием высокоточных ракет

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 июня киевский режим организовал на него покушение, выпустив по местам его предполагаемого нахождения свыше десяти высокоточных ракет. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого "руководителя" Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области" – написал он.

По словам Сальдо, при этом пострадали мирные жители, также были разрушены и сожжены пункты в Железном Порту и на Арабатской стрелке, где размещались эвакуированные. Таким образом, считает врио губернатора, киевские власти показали свое "нацистское, человеконенавистническое нутро".

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения людей в Херсонской области. Обстрелы были совершены с использованием английских ракет Storm Shadow.

Под обстрел также попал детский лагерь в Херсонской области.



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