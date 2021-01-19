Поисковые работы возобновлены на месте схода снежной лавины в КЧР

08:58
Фото: 09.mchs.gov.ru
В Карачаево-Черкесии возобновились поисково-спасательные работы на месте схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники. Поиск осложняют плохие погодные условия – сильный снег и ветер", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в настоящее время в горах сохраняется угроза схода снежных лавин. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о готовности усилить группировку поисковых сил и средств на месте схода лавины в случае необходимости.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительным данным, людей под лавиной нет.
"Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной", – сказал собеседник агентства.
Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В МЧС подтвердили гибель одного человека.
По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00.
Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасена женщина
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