Поисковые работы возобновлены на месте схода снежной лавины в КЧР

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В Карачаево-Черкесии возобновились поисково-спасательные работы на месте схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники. Поиск осложняют плохие погодные условия – сильный снег и ветер", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в настоящее время в горах сохраняется угроза схода снежных лавин. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о готовности усилить группировку поисковых сил и средств на месте схода лавины в случае необходимости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительным данным, людей под лавиной нет.

"Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной", – сказал собеседник агентства.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В МЧС подтвердили гибель одного человека.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00.