Силы ПВО сбили 47 дронов ночью над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в ночь на 18 декабря 47 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, с 23:00 17 декабря до 07:00 18 декабря удалось сбить 31 дрон над Брянской областью, 5 – над акваторией Черного моря, а 4 – над Крымом. Еще 4 БПЛА удалось нейтрализовать над Белгородской областью и 3 – над Ростовской областью.

При этом, как уточняет ведомство, в период с 20:00 17 декабря до 07:00 18 декабря уничтожено 77 украинских БПЛА.

В Ростове-на-Дону две многоэтажки были повреждены в результате украинской атаки в ночь на 18 декабря. Помимо этого, в Батайске произошел пожар в двух частных домах, пострадали 7 человек и еще 1 погиб.

Кроме того, судно получило повреждения в ростовском порту. Сотрудники оперативных служб потушили пожар, вспыхнувший на танкере на площади 20 квадратных метров после атаки БПЛА.

Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Однако 2 члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще 3 получили различные травмы.

