Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 16:54

Происшествия

Три человека пострадали из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ в Донецке

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Три человека пострадали в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ в Донецке. О происшествии рассказал глава города Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотника в Петровском районе возле ТЦ "Галактика" ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения", – уточнил он в публикации.

Ранее жительница Горловки в Донецкой Народной Республике получила травмы во время обстрела города украинскими военными.

До этого ВСУ обстреляли центр Донецка при помощи РСЗО HIMARS. Пострадали 55 человек, среди которых оказались медики, прибывшие оказать помощь раненым.

ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика