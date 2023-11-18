Три человека пострадали из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ в Донецке

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Три человека пострадали в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ в Донецке. О происшествии рассказал глава города Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотника в Петровском районе возле ТЦ "Галактика" ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения", – уточнил он в публикации.

Ранее жительница Горловки в Донецкой Народной Республике получила травмы во время обстрела города украинскими военными.

До этого ВСУ обстреляли центр Донецка при помощи РСЗО HIMARS. Пострадали 55 человек, среди которых оказались медики, прибывшие оказать помощь раненым.



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