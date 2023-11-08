ВСУ обстреляли три района Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские войска обстреляли три района Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что четыре снаряда разорвались в селе Успеновка Кореневского района. Пострадавших нет, однако повреждения зафиксировали в трех домовладениях: в одном повреждены окна, в остальных – ворота и забор.

По информации Старовойта, ВСУ также обстреляли приграничные территории Рыльского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, было обстреляно село Горналь Суджанского района.

Подомовой обход продолжается, последствия обстрела уточняются.

"Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества", – заключил губернатор.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью. Попытку атаковать российские объекты зафиксировали около 09:00 по московскому времени 4 ноября.

До этого ВСУ обстреляли село Локоть Рыльского района Курской области. Как передавал Старовойт, на месте зафиксировали шесть попаданий.

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