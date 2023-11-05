Супружеская пара погибла в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: МЧС России

Украинские боевики подвергли обстрелу Докучаевск в ДНР. В результате вражеской атаки погибла супружеская пара. Глава города Александр Качанов рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнил мэр, речь идет о мужчине 1958 года рождения и женщине 1960 года рождения.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших жителей города Докучаевска, супружеской пары", – говорится в его публикации.

Кроме того, при обстреле была ранена 10-летняя девочка, добавил Качанов. Он сообщил, что пострадавшую госпитализировали в местную больницу с резаной раной второго пальца правой стопы.

По информации мэра, населенный пункт обстреляли в 16:12. Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Ранее мужчина 1957 года рождения был ранен в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек были ранены.



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