05 ноября, 19:36Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мужчина был ранен в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Волочаевской получил ранение мужчина 1957 года рождения", – говорится в его публикации.
Ранее Представительство ДНР в СЦКК в своем аккаунте сообщило, что вражеские силы в 17:00 осуществили повторный сброс боеприпаса с беспилотника в Петровском районе.
До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек были ранены.
4 ноября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью. Попытку атаковать российские объекты зафиксировали около 09:00 по московскому времени. БПЛА были запущены с украинской стороны.
Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк
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