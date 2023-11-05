Житель Донецка пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина был ранен в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Петровском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Волочаевской получил ранение мужчина 1957 года рождения", – говорится в его публикации.

Ранее Представительство ДНР в СЦКК в своем аккаунте сообщило, что вражеские силы в 17:00 осуществили повторный сброс боеприпаса с беспилотника в Петровском районе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек были ранены.

4 ноября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью. Попытку атаковать российские объекты зафиксировали около 09:00 по московскому времени. БПЛА были запущены с украинской стороны.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк