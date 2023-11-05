05 ноября, 19:22Происшествия
Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Брянском
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима под Брянском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", – отметил глава региона.
Он подчеркнул, что ВС РФ смогли пресечь попытку ВСУ атаковать территорию Брянской области. Губернатор добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, также нет разрушений. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Также Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет.
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