Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник киевского режима под Брянском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ВС РФ смогли пресечь попытку ВСУ атаковать территорию Брянской области. Губернатор добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, также нет разрушений. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Также Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет.

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