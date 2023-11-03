Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплинке после удара ВСУ

Фото: телеграм-канал "Херсонка.ру"

Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплинке Херсонской области после украинского ракетного удара по соцобъекту. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, еще девять человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями. На данный момент разбор завалов продолжается.

Ранее в региональном Минздраве рассказали о состоянии девятерых госпитализированных. Отмечалось, что состояние одного человека оценивается как тяжелое, еще восемь находятся в состоянии средней степени тяжести. При необходимости их переведут в медучреждения других российских регионов.

Член Совета Федерации от Херсонской области Константин Басюк подчеркнул, что обстрел со стороны ВСУ производился только по гражданским объектам, так как в районе атаки не было никаких военных объектов.

Также съемочная команда газеты "Известия" во вторник, 31 октября, пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии. Издание уточнило, что трое корреспондентов были госпитализированы.

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку