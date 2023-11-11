Один человек пострадал при обстреле ВСУ Горловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила травмы во время обстрела города украинскими военными. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. В результате погиб мужчина 1953 года рождения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка при помощи РСЗО HIMARS. Пострадали 55 человек, среди которых оказались медики, прибывшие оказать помощь раненым.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка 31 октября, еще 12 человек получили ранения.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк