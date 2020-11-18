В Чите проведут проверку после смерти пациента в очереди на КТ

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В Забайкальском крае проведут проверку по факту смерти пациента в Чите в очереди на КТ, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Инициировало ее надзорное ведомство совместно с прокуратурой.

16 ноября Минздрав Забайкалья начал проверку работы монополиклиники для лечения больных коронавирусом в Чите. Там в очереди на КТ-исследование скончался мужчина.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.