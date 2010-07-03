Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро у безработной

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, подозревают в краже крупной суммы денег из апартаментов башни "Око" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

В правоохранительные органы обратилась 34-летняя безработная жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что отдыхала вместе с Вашукевич, а вскоре заметила пропажу 2 тысяч евро, мобильного телефона и личных вещей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Вашукевич заявила, что планирует пойти в политику и баллотироваться в парламент Белоруссии. Модель призналась, что хотела бы передать людям свои знания, но выдвинуть свою кандидатуру на место муниципального депутата в этом году она не успела.

"Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек", – сказала девушка и добавила, что ей "не пофиг на свою страну".

