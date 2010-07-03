Настя Рыбка рассказала о желании пойти в политику

Настя Рыбка намерена уйти в политику

Скандальная модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, планирует пойти в политику. Девушка намерена баллотироваться в парламент Белоруссии, об этом сообщает телеканал Москва 24.

Модель призналась, что хотела бы передать людям свои знания, но выдвинуть свою кандидатуру на место муниципального депутата в этом году она не успела.

"Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек", – сказала девушка.

Она добавила, что ей "не пофиг на свою страну". По словам Вашукевич, в стране необходимо изменить систему образования. "Мне бы хотелось нашу систему образования пихануть – чуть-чуть Запада в нее добавить", – заключила модель.

Напомним, Рыбка провела более десяти месяцев в Таиланде, где дожидалась решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил ее к условному сроку.

