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14:29

Настя Рыбка не планирует покидать Россию до окончания следствия

суды

14:29

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Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), подозреваемая в России по делу о вовлечении в проституцию, не планирует покидать страну до окончания следственных действий, сообщает Агентство "Москва".

По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского, на этой неделе Рыбка будет в РФ, ей назначена явка, и она планирует прийти. Также, по словам защитника, он не знает, какую помощь оказали белорусские дипломаты. Он подчеркнул, что не видел их.

"Любопытная история. Я с удивлением прочитал в прессе, что это, оказывается, представители белорусского МИД освободили Настю Рыбку. Они не обращались к Вашукевич, не посещали ее. Мы никаких дипломатов не видели", – пояснил адвокат.

Ранее адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что Рыбку и Алекса Лесли (Александра Кириллова) отпустили из отделения полиции. Позже Нагатинский суд столицы решил прекратить производство по ходатайству следователя об их аресте.

Уголовное дело в их отношении возбудили в прошлом году после обращения в полицию двух девушек. Рыбка и Лесли проходят по делу о вовлечении в проституцию.

Рыбку и Лесли задержали 17 января в столичном аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил их к условному сроку.

22 января сообщалось, что Александр Лукашенко поручил заняться освобождением гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич. По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, поручение Лукашенко уже приняли к исполнению в белорусском МИД.

23 января стало известно, что защита бизнесмена Олега Дерипаски планирует принудительно взыскать миллион рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли. Кроме взыскания с ответчиков по 500 тысяч рублей, Усть-Лабинский суд по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации ФСБ обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото и видео с комментариями. Публикацию их в дальнейшем запретили.

суды

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