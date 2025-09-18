Подросток попытался напасть на школу в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Вести Воронеж"

Подросток с ножами и молотком пытался напасть на школу в Воронежской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным СК, подозреваемого задержали работники школы и передали правоохранителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время с подростком проводят необходимые следственные действия. Следователь решает вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.

В ведомстве добавили, что сотрудники СК выполняют комплекс следственных и процессуальных действий для установления обстоятельств случившегося, а также собирают доказательственную базу.

Ранее сообщалось, что в бассейне школы во Владивостоке обрушился потолок. Во время произошедшего никто не пострадал. По факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело.