Следствие просит арестовать экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

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Следствие просит арестовать бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС

В Московский гарнизонный военный суд поступило соответствующее ходатайство следственного органа.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. Следственный комитет установил, что в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве Пашаев убедил его в том, за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов Блиновских от уголовной ответственности.

По предварительным данным, в результате Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

В отношении бывшего адвоката завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Также, по данным СМИ, юристу вменяется неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. Журналисты подчеркнули, что сейчас приостановлены операции по счетам неплательщика. Кроме того, закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС есть и у супруги Пашаева в размере 923 тысяч рублей.

18 сентября суд изберет бывшему адвокату меру пресечения.