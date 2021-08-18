Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Овчинников

Военно-транспортный самолет Ил-112В упал в штопор перед крушением в подмосковной Кубинке из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор", – сказал собеседник агентства.

По его словам, если бы система сработала, воздушное судно могло бы совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы. Он уточнил, что с момента возгорания двигателя до крушения прошло 42 секунды. Таким образом, Ил-112В горел в воздухе на протяжении 30 секунд.



Как сообщалось ранее, специалисты определили, что предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета стал помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание.

До этого в качестве основных версий крушения также рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. Никто из них не выжил.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

