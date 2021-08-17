21:20
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.
"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", – говорится в телеграмме главы государства.
Как сообщает ТАСС, специалисты определили, что предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета стал помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание.
До этого в качестве основных версий крушения также рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. Никто из них не выжил.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.
Экипаж самолета Ил-112В, потерпевшего крушение под Кубинкой, погиб
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