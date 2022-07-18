УФСИН проводит служебную проверку по факту смерти Керефова в СИЗО

Фото: ФСБ РФ

УФСИН по Московской области проводит служебную проверку по факту самоубийства проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО Ногинска, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы.

В УФСИН подчеркнули, что признаков насильственной смерти проректора в СИЗО не обнаружено.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту самоубийства Залима Керефова в СИЗО. Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили сотрудников СИЗО, изъяли должностные инструкции, постовую ведомость, а также назначили судебные экспертизы.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность.

Защита Керефова, арестованного по делу о сбыте двух килограммов наркотиков через даркнет, подтвердила, что тот скончался в одиночной камере СИЗО в Ногинске. Уголовное дело в отношении Керефова будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Адвокат Керефова выразил уверенность, что его подзащитный не мог сам покончить с собой, поскольку у него были планы на будущее и малолетние дети.

7 июля Люберецкий суд Подмосковья по ходатайству следствия арестовал Керефова по делу о сбыте наркотиков до 5 сентября. Его обвинили в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По данной статье проректору грозило до 20 лет лишения свободы.

По информации следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили девять закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.

Также специалисты установили место производства наркотических средств. Организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.

