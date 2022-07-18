Проректор таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в СИЗО

12:20
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту самоубийства проректора Российской таможенной академии Залима Керефова в СИЗО, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК России.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили сотрудников СИЗО, изъяли должностные инструкции, постовую ведомость, а также назначили судебные экспертизы.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность.
Ранее защита Керефова, арестованного по делу о сбыте двух килограммов наркотиков через даркнет, подтвердила, что тот скончался в одиночной камере СИЗО в Ногинске. Уголовное дело в отношении Керефова будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.
Адвокат Керефова выразил уверенность, что его подзащитный не мог сам покончить с собой, поскольку у него были планы на будущее и малолетние дети.
7 июля Люберецкий суд Подмосковья по ходатайству следствия арестовал Керефова по делу о сбыте наркотиков до 5 сентября. Его обвинили в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По данной статье проректору грозило до 20 лет лишения свободы.
По информации следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили девять закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.
Также специалисты установили место производства наркотических средств. Организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.
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