В результате стрельбы на севере Москвы погиб человек – СМИ

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
В результате стрельбы в квартире на севере Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.
"Правоохранители проникли в квартиру, где была стрельба. По предварительным данным, погиб как минимум один человек", – сообщил собеседник информагентства.
Об инциденте на улице Приорова стало известно в четверг, 18 июня. Очевидцы сообщили о 6-7 хлопках, похожих на выстрел, в доме 38.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Сообщалось, что подозреваемый в стрельбе мужчина забаррикадировался в квартире, вместе с ним находятся женщина и двое детей.
По предварительной информации сообщалось, что из-за стрельбы пострадала женщина – она якобы получила ранение в голову.
Накануне полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Михневской на юге столицы. Очевидцы указали на предполагаемого стрелка, после чего тот попытался скрыться. У задержанного 37-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.
Правоохранители прибыли на место стрельбы в жилом доме на севере Москвы – СМИ