Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:57

В результате стрельбы на севере Москвы погиб человек – СМИ

происшествия

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В результате стрельбы в квартире на севере Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Правоохранители проникли в квартиру, где была стрельба. По предварительным данным, погиб как минимум один человек", – сообщил собеседник информагентства.

Об инциденте на улице Приорова стало известно в четверг, 18 июня. Очевидцы сообщили о 6-7 хлопках, похожих на выстрел, в доме 38.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Сообщалось, что подозреваемый в стрельбе мужчина забаррикадировался в квартире, вместе с ним находятся женщина и двое детей.

По предварительной информации сообщалось, что из-за стрельбы пострадала женщина – она якобы получила ранение в голову.

Накануне полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Михневской на юге столицы. Очевидцы указали на предполагаемого стрелка, после чего тот попытался скрыться. У задержанного 37-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.

Правоохранители прибыли на место стрельбы в жилом доме на севере Москвы – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать