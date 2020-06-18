В результате стрельбы на севере Москвы погиб человек – СМИ

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В результате стрельбы в квартире на севере Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Правоохранители проникли в квартиру, где была стрельба. По предварительным данным, погиб как минимум один человек", – сообщил собеседник информагентства.

Об инциденте на улице Приорова стало известно в четверг, 18 июня. Очевидцы сообщили о 6-7 хлопках, похожих на выстрел, в доме 38.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Сообщалось, что подозреваемый в стрельбе мужчина забаррикадировался в квартире, вместе с ним находятся женщина и двое детей.

По предварительной информации сообщалось, что из-за стрельбы пострадала женщина – она якобы получила ранение в голову.

Накануне полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Михневской на юге столицы. Очевидцы указали на предполагаемого стрелка, после чего тот попытался скрыться. У задержанного 37-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.

