18 мая, 18:11Происшествия
Один из пострадавших при ЧП в Салавате перевезен на лечение в Уфу
Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"
Один из пострадавших при взрыве на заводе в башкирском городе Салавате доставлен в ожоговый центр Уфы с помощью вертолета санавиации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.
Мужчину перевели в ожоговый центр после стабилизации состояния, отметил глава ведомства. Однако состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.
ЧП на предприятии произошло 16 мая. Причиной инцидента, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание завода частично обрушилось и воспламенилось.
В результате произошедшего пострадали четыре человека. Изначально троих из них доставили в реанимацию, а еще одного перевели на амбулаторное лечение с ушибами таза и переломами. Спустя время под завалами предприятия обнаружили погибшего мужчину.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также местная прокуратура инициировала проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда.
Новости регионов: в Башкирии произошел взрыв на заводе