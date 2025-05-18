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18 мая, 18:11

Происшествия

Один из пострадавших при ЧП в Салавате перевезен на лечение в Уфу

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Один из пострадавших при взрыве на заводе в башкирском городе Салавате доставлен в ожоговый центр Уфы с помощью вертолета санавиации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.

Мужчину перевели в ожоговый центр после стабилизации состояния, отметил глава ведомства. Однако состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.

ЧП на предприятии произошло 16 мая. Причиной инцидента, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание завода частично обрушилось и воспламенилось.

В результате произошедшего пострадали четыре человека. Изначально троих из них доставили в реанимацию, а еще одного перевели на амбулаторное лечение с ушибами таза и переломами. Спустя время под завалами предприятия обнаружили погибшего мужчину.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также местная прокуратура инициировала проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда.

Новости регионов: в Башкирии произошел взрыв на заводе

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