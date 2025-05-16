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16 мая, 18:16

Происшествия

Погибший мужчина обнаружен под завалами на месте ЧП в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Погибший 46-летний мужчина обнаружен под завалами на месте взрыва на заводе в башкирском городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Объявлена полная ликвидация последствий", – добавило ведомство.

Взрыв на предприятии произошел утром 16 мая. Его причиной, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание частично обрушилось и воспламенилось.

В инциденте пострадали четыре человека. Трое из них находятся в реанимации, еще один переведен на амбулаторное лечение с ушибами таза и переломами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Новости регионов: в Башкирии произошел взрыв на заводе

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