Погибший мужчина обнаружен под завалами на месте ЧП в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Погибший 46-летний мужчина обнаружен под завалами на месте взрыва на заводе в башкирском городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Объявлена полная ликвидация последствий", – добавило ведомство.

Взрыв на предприятии произошел утром 16 мая. Его причиной, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание частично обрушилось и воспламенилось.

В инциденте пострадали четыре человека. Трое из них находятся в реанимации, еще один переведен на амбулаторное лечение с ушибами таза и переломами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.