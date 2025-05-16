16 мая, 18:16Происшествия
Погибший мужчина обнаружен под завалами на месте ЧП в Башкирии
Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"
Погибший 46-летний мужчина обнаружен под завалами на месте взрыва на заводе в башкирском городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Объявлена полная ликвидация последствий", – добавило ведомство.
Взрыв на предприятии произошел утром 16 мая. Его причиной, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. После этого здание частично обрушилось и воспламенилось.
В инциденте пострадали четыре человека. Трое из них находятся в реанимации, еще один переведен на амбулаторное лечение с ушибами таза и переломами.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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