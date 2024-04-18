Отбой ракетной опасности дан в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Вечером 17 апреля в Белгородской области и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.

В ночь на 18 апреля атаки ВСУ продолжились. В общей сложности система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. Гладков сообщил, что в результате прямого попадания в частный дом в поселке Разумное женщина получила осколочное ранение стопы.