Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Белгорода. Об этом сообщает городская мэрия в телеграм-канале.

"Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", – указано в сообщении.

Вечером 17 апреля, в Белгородской области и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что согласно предварительным данным, в результате атаки обошлось без пострадавших.