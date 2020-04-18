Дело возбуждено по факту крушения самолета под Хабаровском

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения частного самолета. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта")", – цитирует ТАСС пресс-службу.

О происшествии стало известно в субботу утром. Сообщалось, что самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска. В МЧС факт падения лайнера подтвердили.

По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли.

Среди возможных причин крушения воздушного судна рассматриваются ошибка пилота или отказ техники. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.