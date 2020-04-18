Названы версии причин крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае

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Легкомоторный самолет мог потерпеть крушение в Хабаровском крае из-за ошибки пилота или отказа техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Среди версий крушения частного самолета рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники", – сказал источник.

Частный самолет упал в 30 километрах от Хабаровска при выполнении учебно-тренировочного полета. При крушении погибли три человека.

До этого в Казани вследствие жесткой посадки вертолета погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин.