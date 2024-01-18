Контейнер с фтороводородной кислотой получил повреждения в ДТП в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на Ленинградском шоссе в Москве. В результате аварии повреждения получил контейнер с фтороводородной кислотой, который располагался на платформе транспорта, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Организован выезд специалистов аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов без признаков эксплуатации на расстоянии 50 метров от происшедшего", – уточнило ведомство.

Проверка не выявила превышений гигиенических нормативов.

Ранее на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Спустя несколько часов движение на МКАД было восстановлено.

До этого три человека погибли в ДТП в Пермском крае. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER, который перевозил рабочих.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД