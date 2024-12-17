РИА Новости: мощность устройства, сработавшего в Москве, составила около 200 гр тротила

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Мощность взрывного устройства, которое сработало на Рязанском проспекте в Москве, составила примерно 200 граммов тротила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Отмечается, что на данный момент специалисты силовых структур приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда, где произошел взрыв.

О взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте стало известно рано утром 17 декабря. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Кроме того, ход и результаты расследования данного дела взяла на контроль столичная прокуратура. Отмечается, что на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.