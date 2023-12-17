Минздрав РФ оценил состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

Фото: ТАСС/Надежда Михеева

Врачи положительно оценивают динамику состояния подростков, которые пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Хорошо. Динамика положительная", – ответил он на вопрос, как оценивается состояние пострадавших.

Ранее Минздрав отмечал, что школьники, которых перевезли из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаются в стабильно тяжелом состоянии.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.