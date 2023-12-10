Эвакуированные из Брянска в Москву после стрельбы дети находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Школьники, которых перевезли из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что подростки дышат самостоятельно. Еще трое пострадавших, находящихся на стационарном лечении в больницах Брянска, в состоянии средней тяжести. В пресс-службе уточнили, что дети получают все необходимое лечение.

10 декабря Советский районный суд Брянска решил арестовать до 7 февраля замдиректора по административно-хозяйственной работе городской гимназии № 5 Ларису Католикову. Именно в этом учебном заведении восьмиклассница устроила стрельбу.



Также суд арестовал в том числе отца устроившей стрельбу девочки. Его обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также доведении несовершеннолетней до самоубийства

Трагедия произошла 7 декабря. В результате происшествия погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Он не признал вину и отказался от дачи показаний.