Следователи проводят допросы после обрушения кровли в Дзержинском

Следователи допрашивают руководителей организации, которая проводила ремонт на заводе в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщила представитель ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий, передает ТАСС.
Она рассказала, что сейчас допрашивают работников и руководителей организации, проводившей ремонт. Изъята документация по технике безопасности, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Следователи уже осмотрели место ЧП.
По уточненной информации, погибло трое рабочих. Шестерым понадобилась госпитализация, их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Семерым оказали медицинскую помощь на месте. Одного пострадавшего уже перевезли в столичную клиническую больницу имени Филатова. Другие пять человек остаются в больнице Дзержинского.
Крыша одноэтажного здания обвалилась в подмосковном городе Дзержинский около 10 утра в понедельник, 17 декабря. По данным МЧС, это здание ООО "Техно групп" на улице Академика Жукова. Компания производит теплообменные устройства и холодильное оборудование.
СК расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц (третья часть статьи 216 УК РФ).
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