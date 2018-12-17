Последствия обвала крыши в городе Дзержинский сняли с коптера

Последствия частичного обрушения здания в Дзержинском сняли с коптера
Последствия частичного обвала крыши одноэтажного здания в подмосковном Дзержинском сняли с коптера. На кадрах видно, как существенная часть крыши отсутствует. С воздуха можно заметить большую дыру от одной стены до другой.
Рухнула примерно девятая часть всей крыши здания. Дыра открывает обзор на внутреннее помещение: внутри работают специалисты. Обломки крыши лежат на полу. На улице ведется работа, припарковано несколько реанимобилей.
ЧП случилось в подмосковном городе Дзержинский Московской области около 10 утра в понедельник, 17 декабря. Следственный комитет (СК) заявил, что проводились работы по утеплению крыши: крыша рухнула под тяжестью утеплителя и блоков. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух и более лиц (третья часть статьи 216 УК РФ).
По данным министерства здравоохранения, погиб один человек и 12 пострадали. Шестеро пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
МЧС сообщало, что здание, где случилось ЧП, принадлежит ООО "Техно групп" и располагается на улице Академика Жукова. Компания производит теплообменные устройства и холодильное оборудование.
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