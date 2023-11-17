Средства ПВО Сирии сработали по целям в окрестностях Дамаска

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Средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya.

"Наша противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в окрестностях столицы Дамаска", – указано в сообщении телеканала.

22 октября аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя после израильской атаки. Из-за обстрелов оказались повреждены взлетно-посадочные полосы аэропортов. Министерство транспорта Сирии приняло решение переправить воздушные рейсы сирийских аэропортов в международный аэропорт Латакии.

Позднее появилась информация о двух погибших в результате израильской атаки по аэропорту Дамаска.