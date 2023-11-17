03:06Происшествия
Средства ПВО Сирии сработали по целям в окрестностях Дамаска
Фото: TAСС/Zuma
Средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya.
"Наша противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в окрестностях столицы Дамаска", – указано в сообщении телеканала.
22 октября аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя после израильской атаки. Из-за обстрелов оказались повреждены взлетно-посадочные полосы аэропортов. Министерство транспорта Сирии приняло решение переправить воздушные рейсы сирийских аэропортов в международный аэропорт Латакии.
Позднее появилась информация о двух погибших в результате израильской атаки по аэропорту Дамаска.
Читайте также